ВОЙНА В Украине Эта зима будет самой холодной для украинцев за все годы Независимости, - Нафтогаз

2022-08-30 14:32

Эта зима будет самой холодной для украинцев за долгие годы,  считает глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его информации, отопительный сезон в этом году начнется позже, а весной завершится раньше обычного. Температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы.

Успешность прохождения зимы будет зависеть от сохранности газовой системы и помощи запада.

"Без (западной) финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы.(Без импорта газа) будут отключения на больших участках Украины", - объяснил Витренко.

И добавил, что Украине нужно около 10 млрд долларов на импорт газа.

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