ВОЙНА В Украине Витренко назвал будущий отопительный сезон худшим в истории Украины

2022-11-01 19:30

 

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что зима-2022/2023 будет худшей в истории Украины из-за проблем с электричеством и отоплением.

Об этом сказал в интервью газете Handelsblatt.

Так, глава Нафтогаза отметил, что ближайшие несколько месяцев станут худшей зимой в истории Украины – электроэнергию будут постоянно отключать, а с отоплением будут большие проблемы.

Витренко отметил, что Украина пытается предотвратить масштабные проблемы, но подготовиться к возможным форс-мажорам на 100% не удастся.

Он добавил, что доля разрушенных в результате ракетных ударов РФ украинских электростанций составляет около 40%, поэтому электроэнергию приходится постоянно отключать, а также пытаться восстановить разрушения как можно быстрее.

Витренко подчеркнул, что Украина нуждается в помощи партнеров, которые бы помогли стране обеспечить работу энергосистемы.

Кроме того, он отметил, что в Украине также уничтожены все нефтеперерабатывающие заводы.

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