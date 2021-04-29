Спорт В 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле уступил Манчестер Сити - статистика матча

2021-04-29 09:40

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле уступил Манчестер Сити. Поединок прошел в Париже и завершился со счетом 2:1 в пользу "горожан". Ответный поединок пройдет в Манчестере 4 мая.

Французы вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Маркиньоса. Анхель Ди Мария подал угловой, а бразилец прыгнул выше всех в штрафной "горожан" и переправил мяч в ворота. Гости сравняли счет на 64-й минуте. Вышедший на замену Александр Зинченко отдал пас на Кевина Де Брюйне, а тот плавно переправил мяч в ворота соперника.

Несколько минут спустя Рияд Марез забил второй мяч Сити ударом со штрафного. Парижане доигрывали встречу вдесятером - на 77-й минуте арбитр встречи удалил хавбека Идриссу Гуйе за фол против Илкая Гюндогана.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

ПСЖ — Манчестер Сити 1:2

Голы: Маркиньос (15) – Де Брюйне (64), Марез (71).

ПСЖ: Навас – Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Верратти, Паредес (Эррера, 83), Гуйе – Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Данилу, 80).

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу (Зинченко, 61), Диаш, Стоунз, Уокер – Родри, Гюндоган, Силва – Фоден, Де Брюйне, Марез.

Предупреждения: Паредес (70), Неймар (74) – Канселу (31), Де Брюйне (86).

Удаление: Гуйе (77).