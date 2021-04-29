Спорт Гвардиола поделился впечатлением от победы над ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

2021-04-29 14:42

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлением от победы над ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов, сообщает BBC.

"Мы здорово начали игру, но, пропустив, ощутили давление. Для многих это был первый полуфинал ЛЧ, и парни хотели сыграть как можно лучше. Последние 10 минут тайма были неплохи, а после перерыва мы были блистательны во всех аспектах. Мы забили два гола на выезде. Через 6 дней нам предстоит трудная работа.

Иногда нужно немного расслабиться и быть собой. То, что было в первом тайме, нормально: не хочется терять мяч, это сковывает. Но потом мы изменили немного наш прессинг, стали агрессивнее.

Конечно, нелегко играть против Мбаппе, Неймара, Ди Марии. Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Дальше нас ждут еще 90 минут. ПСЖ – хорошая команда, произойти может что угодно. Против "Боруссии" мы пропустили, а потом отыгрались. Сегодня – тоже. Во втором тайме мы были собой. Нам удается играть определенным образом – а иначе не получается", – сказал Гвардиола.