Политика Госдеп США отреагировал на увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева

2021-04-29 13:24

Госдеп США и послы G7 отреагировали на увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева. Соответстующие посты появились на официальных страницах в Twitter.

"Уважение корпоративного управления, прозрачности, честности в энергетическом секторе – будь то частное или государственное предприятие – ключевой фактор для поддержки доверия к Украине и ее приверженности реформам", - написал в Twitter пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс,

Также на увольнение главы Нафтогаза отреагировали послы G7.

"Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств", - сказано в заявлении G7.

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