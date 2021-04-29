Коронавирус Минздрав обновил список областей в «красных зонах»

2021-04-29 21:40

Министерство здравоохранения Украины обновило по состоянию на четверг, 29 апреля, зоны эпидемической опасности по уровню распространения коронавируса в регионах страны.

Об том сообщила пресс-служба ведомства.

Так, согласно данным Минздрава, Киев и Киевская область остаются пока что в «красной» карантинной зоне. Кроме того, в «красной зоне» по-прежнему» находятся Житомирская, Запорожская, Николаевская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Хмельницкая, а также Черниговская области.

Тем временем, в «оранжевой» зоне остаются восемь областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, а также Черкасская.

А вот «желтую» карантинную зону Миннистерство здравоохранения расширило – в нее из «оранжевой» зоны перешла Винницкая область. Львовская также перешла из «красной» в «желтую» еще 26 апреля. В нее также входять: Закарпатская, Одесская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области.