Коронавирус COVID-19 в Украине: за сутки более 10 тысяч новых случаев, но установлен рекорд по выздоровлению

2021-04-30 11:01

В Украине за последние сутки подтвердили 10 072 новых случая заражения коронавирусом, умерло 307 пациентов. За это время было госпитализировано – 3 117 человек.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в Facebook, выздоровели за сутки 20 192 человека, что является новым рекордом. 

За 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1059), Днепропетровской области (930), Киеве (868), Запорожской области (620) и Львовской области (568).

Количество инфицированных за время пандемии на утро пятницы составило 2 069 537 человек, 44 085 пациентов скончались, 1 655 525 человек выздоровели.

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