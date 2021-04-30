Коронавирус Украина срочно закрывает границу для прибывших из Индии - введена полная самоизоляция

2021-04-30 14:23

Украина закрывает границу для прибывших из Индии. Все граждане, в том числе и украинцы, по приезду из этой страны подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста. 

"Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают госграницу на въезд в Украину и прибыли из Индии также подлежат обязательной самоизоляции. Независимо от результата ПЦР-теста", – сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Такое решение приняло правительство Украины. Запрет начнет действовать с полуночи 2 мая в отношении всех прибывших из Индии или находившихся на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Напомним, вторую неделю подряд в Индии фиксируют мировые рекорды по приросту больных коронавирусом и числу жертв пандемии. Общее число заразившихся в стране достигло 18,7 млн.

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