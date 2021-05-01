Коронавирус Украина закрывает въезд из Индии. Пограничники сообщили сроки

2021-05-01 12:30

 

Со 2 мая Украина закроет въезд для граждан, прибывших из Индии или находились на ее территории. Ограничения будут действовать до конца карантина.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

Исключения составляют:

  • иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины,
  • работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,
  • другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибывших из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Отметим, что сейчас карантин в Украине введен до 30 июня.

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