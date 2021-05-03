Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки снизилось менее чем до 3 тысяч

2021-05-03 09:03

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2758 человек зафиксировано 154 летальных исхода, 5550 пациентов выздоровели.

По данным МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 085 938 человек, 1 681 815 пациентов выздоровели, летальных случаев — 44 750.

Напомним, в Украине действует адаптивный карантин. Сейчас красной зоне находятся семь регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.


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