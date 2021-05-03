Мир В Беларуси на 9 мая созывают масштабную акцию протеста против режима Лукашенко

2021-05-03 09:40

Оппозиция Беларуси созывает масштабную акцию протеста на 9 мая, заявил оппозиционер Павел Латушко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я буду использовать социальные сети, чтобы призвать белорусов выйти на улицы. Если бы Лукашенко побил протестующих 9 мая, он вошел бы в белорусскую историю как фашист", - говорит Латушко.

Менее чем за год после объявления результатов президентских выборов на акциях протеста в Беларуси были арестованы 35 тысяч человек. Есть свидетельства, что 4 646 человек подверглись жестоким пыткам, а девять были убиты или умерли в результате жестокого обращения. Репрессии охватили все слои общества, и они худшие в Европе за последние 40 лет.

Украина, многие европейские страны, а также США и Канада не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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