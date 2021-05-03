Коронавирус В полиции рассказали, о нарушениях во время пасхальных богослужений

2021-05-03 21:00

В религиозных мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие более 743 тысяч украинцев - НПУ.

Ночные и утренние богослужения в Украине прошли без происшествий. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает Нацполиция Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что порядок во время богослужений обеспечивало более 30 тысяч правоохранителей, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Во время богослужений большинство граждан придерживалась карантина", - подчеркнули в НПУ.



В то же время в полицию поступило 35 сообщений о возможных карантинных нарушениях: в Киевской области - семь, в Киеве - шесть, в Винницкой и Харьковской областях - по четыре, в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской - по пять, в Ровенской - два и по одному в Волынской, Житомирской и Черкасской областях.

"Наибольшее число зафиксированных нарушений связанны с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок, - 16", - отмечают правоохранители.

Также полицейские зафиксировали восемь конфликтов во время проведения религиозных служб, пять инцидентов, связанных со священнослужителями, четыре другие административных правонарушениях и одно хулиганство.

"В итоге составлено пять административных протоколов", - добавили в НПУ.

Напомним, во время празднования Христова Воскресения в Киеве свыше тысячи сотрудников Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС были привлечены для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей.