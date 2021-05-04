Коронавирус В 10 областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

2021-05-04 11:04

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали меньше тысячи человек, а в 10 областях не сделали ни одной прививки.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за понедельник удалось вакцинировать лишь 919 человек. Теперь в Украине  756 022 вакцинированных.

Где и сколько прививок от коронавируса сделано за сутки:

  • В Волынской области - 36 прививок;
  • В Днепропетровской области - 79 прививок;
  • В Донецкой области - 86 прививок;
  • В Житомирской области - 47 прививок;
  • В Закарпатской области - 38 прививок;
  • В Запорожской области - 20 прививок;
  • В Киеве - 157 прививок;
  • В Киевской области - 64 прививки;
  • В Кировоградской области - 20 прививок;
  • В Николаевской области - 174 прививки;
  • В Полтавской области - 30 прививок;
  • В Сумской области - 24 прививки;
  • В Харьковской области - 80 прививок;
  • В Черкасской области - 42 прививки;
  • В Черновицкой области - 22 прививки.

В остальных регионах вакцинация не проводилась.

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