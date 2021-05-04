В 10 областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса
2021-05-04 11:04
В Украине за прошедшие сутки вакцинировали меньше тысячи человек, а в 10 областях не сделали ни одной прививки.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за понедельник удалось вакцинировать лишь 919 человек. Теперь в Украине 756 022 вакцинированных.
Где и сколько прививок от коронавируса сделано за сутки:
- В Волынской области - 36 прививок;
- В Днепропетровской области - 79 прививок;
- В Донецкой области - 86 прививок;
- В Житомирской области - 47 прививок;
- В Закарпатской области - 38 прививок;
- В Запорожской области - 20 прививок;
- В Киеве - 157 прививок;
- В Киевской области - 64 прививки;
- В Кировоградской области - 20 прививок;
- В Николаевской области - 174 прививки;
- В Полтавской области - 30 прививок;
- В Сумской области - 24 прививки;
- В Харьковской области - 80 прививок;
- В Черкасской области - 42 прививки;
- В Черновицкой области - 22 прививки.
В остальных регионах вакцинация не проводилась.