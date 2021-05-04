Коронавирус В 10 областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

2021-05-04 11:04

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали меньше тысячи человек, а в 10 областях не сделали ни одной прививки.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за понедельник удалось вакцинировать лишь 919 человек. Теперь в Украине 756 022 вакцинированных.

Где и сколько прививок от коронавируса сделано за сутки:

В Волынской области - 36 прививок;

В Днепропетровской области - 79 прививок;

В Донецкой области - 86 прививок;

В Житомирской области - 47 прививок;

В Закарпатской области - 38 прививок;

В Запорожской области - 20 прививок;

В Киеве - 157 прививок;

В Киевской области - 64 прививки;

В Кировоградской области - 20 прививок;

В Николаевской области - 174 прививки;

В Полтавской области - 30 прививок;

В Сумской области - 24 прививки;

В Харьковской области - 80 прививок;

В Черкасской области - 42 прививки;

В Черновицкой области - 22 прививки.

В остальных регионах вакцинация не проводилась.