Коронавирус Минздрав обновил карантинные зоны: где ждать послабления

2021-05-04 17:02

Украинцам показали свежую статистику по коронавирусу и обновленное карантинное зонирование на 4 мая. С завтрашнего дня, 5 мая, еще одна область выходит из "красной" зоны.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Подчеркивается, что в Черкасской области наблюдаются негативные тенденции с распространением COVID-19 - показатели в регионе превышают норму. Так что область рискует попасть в "красную" зону карантина.

Однако "красная" зона сокращается до шести областей. Среди них:

Запорожская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, Государственная комиссия решила отменить с 5 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории одного региона. В этот раз повезло жителям Житомирской области - со среды они могут ожидать смягчение карантинных ограничений.

Теперь на территории Житомирщины будут действовать запреты соответствующие перечню "оранжевой" зоны.