Коронавирус Масочный режим и проверка температуры: как будет проходить ВНО 2021 в Украине

2021-05-04 17:20

Внешнее независимое тестирование (ВНО) для школьников должно пройти в планируемый срок. Как и в прошлом году, выпускников освободили от сдачи итоговых экзаменов, в том числе от ВНО.

Журналисты рассказали, как будет проходит ВНО в условиях карантина в Украине.

Верховная Рада освободила учеников 11 классов от прохождения обязательной Государственной итоговой аттестации в 2021 году. Сдавать экзамены будут лишь те, кто хочет поступать в высшие учебные заведения. 24 мая уже состоится первый тест по испанскому, немецкому, французскому языкам.

Как и в прошлом году, участники должны соблюдать ряд противоэпидемических мер:

находиться в маске в помещении;

пройти температурный скрининг;

соблюдать социальную дистанцию;

пользоваться антисептиками.

Организаторы должны обеспечить дезинфекцию помещений.