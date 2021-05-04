Коронавирус Масочный режим и проверка температуры: как будет проходить ВНО 2021 в Украине

2021-05-04 17:20

 

Внешнее независимое тестирование (ВНО) для школьников должно пройти в планируемый срок. Как и в прошлом году, выпускников освободили от сдачи итоговых экзаменов, в том числе от ВНО.

Журналисты рассказали, как будет проходит ВНО в условиях карантина в Украине.

Верховная Рада освободила учеников 11 классов от прохождения обязательной Государственной итоговой аттестации в 2021 году. Сдавать экзамены будут лишь те, кто хочет поступать в высшие учебные заведения. 24 мая уже состоится первый тест по испанскому, немецкому, французскому языкам.

Как и в прошлом году, участники должны соблюдать ряд противоэпидемических мер:

  • находиться в маске в помещении;
  • пройти температурный скрининг;
  • соблюдать социальную дистанцию;
  • пользоваться антисептиками.

Организаторы должны обеспечить дезинфекцию помещений.

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