Коронавирус Вакцину Pfizer решили использовать для прививки детей

2021-05-04 21:20

 

В США разрешат вакцину Pfizer для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет уже в начале следующей недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США готовится разрешить вакцину Pfizer/BioNTech Covid для подростков в возрасте от 12 до 15 лет в начале следующей недели.

Отмечается, что принятие ожидается после того, как в марте производители лекарств заявили, о безопасности и эффективности вакцины, она вызвала стойкий ответ антител у детей в возрасте от 12 до 15 лет в ходе клинических испытаний. Вакцина уже одобрена в США для людей в возрасте 16 лет и старше.

Ранее в апреле директор Центра по контролю за заболеваниями США (CDC) Рошель Валенски заявил, что вакцина может быть одобрена к середине мая.

В сообщении говорится, что в случае одобрения вакцины для детей 12-15 лет консультативная группа по вакцинам CDC, вероятно, соберется на следующий день, чтобы рассмотреть данные клинических испытаний и дать рекомендации по использованию вакцины для подростков.

В Соединенных Штатах сейчас полностью вакцинированы 100 млн взрослых людей.

Компания Pfizer работает над созданием таблеток, которые станут потенциальным лекарством от COVID-19, и может выпустить их до конца 2021 года.

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