Мир Атака на склады боеприпасов в Чехии: дело о взрывах во Врбетице получило новый поворот

2021-05-05 13:02

Генпрокурор Чехии Павел Земан не исключает вероятности приостановки уголовного дела о взрывах во Врбетице в 2014 году, причастность к которым чешские власти инкриминируют двум россиянам, сообщает местное издание Ceske noviny.

"С самого начала я утверждаю, что есть только одна следственная версия и что нельзя исключать, что уголовное производство закончится отложением дела. Если мы не заслушаем обоих подозреваемых и не обеспечим их присутствие", - заявил генпрокурор.

По словам Земана, он подозревает, что министр внутренних дел Ян Гамачек хотел бы каким-либо образом остановить или положить конец делу о взрывах во Врбетице.

Также сообщается, что Гамачек должен был отправится в Москву, чтобы обменяться с российскими властями информацией, связанной с атакой на склады боеприпасов. Однако его поездка была отменена.

Напомним, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о существовании доказательной подозрения, что к событиям во Врбетице причастны офицеры Главного разведуправления РФ. В связи с этим чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, известных как подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей в британском Солсбери.

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