Спорт Гвардиола прокомментировал исторический выход "горожан" в финал Лиги чемпионов

2021-05-05 12:23

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал исторический первый выход своей команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Я невероятно горд. Это победа каждого из нас, победа всего клуба. Если обыгрываешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил "Барселону" и "Баварию", то это значит многое.

Мы вместе сражались и вместе выходим в финал Лиги чемпионов. Эти слова звучат очень приятно. Хотя кто-то полагает, что все это дается легко. Я же скажу, что это достижение является следствием проделанной работы за последние четыре-пять лет. Эти парни упорно трудятся день изо дня, и это дорогого стоит", - сказал после матча Хосеп Гвардиола.

Напомним, "Манчестер Сити" выиграл оба матча у ПСЖ. В первом поединке "горожане" пропустили первыми, но во второй половине матча вырвали победу. А во втором - забили в каждом из таймов, оставив свои ворота "сухими".