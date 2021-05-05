Коронавирус Три области в Украине покинут "красную" зону карантина: что будет разрешено

2021-05-05 18:40

В среду, 5 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании решили отменить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить:

- с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей ", - говорится в сообщении.

Харьковская и Хмельницкая области перешли в "желтую" зону эпидемической опасности, а Черниговская - в "оранжевую" зону уровеня эпидемической опасности распространения COVID-19.