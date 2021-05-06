Политика Под видом военных учений РФ готовит ползучую аннексию Азовского моря, - глава МИД

2021-05-06 13:24

Российские власти усиливают свое присутствие в акватории Азовского моря с целью взять его под контроль, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.

"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути", - сообщил министр.

Кулеба назвал так называемые военные учения РФ отработкой возможных действий против Украины.

"По крайней мере, на данный момент они (власти России) признали, что это они, но утверждают, что просто проводят учения. Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в апреле РФ перекрыла Керченский пролив для военных и государственных судов Украины и третьих стран. Такое решение Кремля встревожило Евросоюз, а НАТО, в свою очередь, призвало Россию прекратить эскалацию на Азове.