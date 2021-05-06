Политика Кулеба прокомментировал возможную встречу Байдена и Путина

2021-05-06 18:00

Министр иностранных дел митрий Кулеба заявил о том, что саммит президентов США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не противоречит интересам Украины.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Дмитрий Кулеба отметил, что многие испытывают обеспокоенность по поводу встречи американского и российского лидеров «из-за унаследованного страха измены».

«Я понимаю тех, кто испытывает обеспокоенность из-за недостатка информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха измены. Но я смотрю на это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере, сейчас», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Дмитрий Кулеба назвал предложение Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным «прекрасным примером дипломатии». К тому же, потенциальные переговоры даст возможность Украине выиграть время из-за эскалации на Донбассе.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о том, что хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в июне, в ходе своей поездки в Европу. «Это моя надежда и ожидания. Мы работаем над этим», - сказал американский лидер после выступления о борьбе США с пандемией коронавируса. Джо Байден планирует принять участие в саммите «Большой семерки», который состоится в Великобритании 11-13 июня. После саммита президент США намерен посетить в Брюссель для встречи с лидерами Европейского Союза и принять участие в саммите НАТО 14 июня.