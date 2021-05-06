Политика Блинкен прокомментировал встречу с депутатами

2021-05-06 19:20

Глава Госдепартамента США рано утром встретился с главами парламентских фракций и спикером Рады.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, о чем говорил с главами фракций Верховной Рады на встрече в четверг, 6 мая.

В Twitter Блинкен написал, что провел "хорошую встречу" с украинскими законодателями и лидерами политических партий.

Говорили о необходимости принятия законодательства, имеющего решающее значение для повестки дня реформ в Украине.

"Мы продолжим работать с представителями украинского народа, чтобы сделать Украину более процветающей и демократической", - написал госсекретарь США.

Как сообщалось, Блинкен также провел встречу с президентом Украины, премьер-министром и главой МИД.