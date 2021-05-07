Коронавирус Вакцинация в Украине: за день прививку от коронавируса получили почти 40 тысяч украинцев

2021-05-07 10:03

В Украине за сутки вакцину против коронавируса получили 37 967 человек. С начала прививочной компании COVID-инъекции сделаны 821 770 украинцам.

Как сообщает глава МОЗ Максим Степанов, больше всего за день привито жителей Киева и Днепропетровской области, меньше всего вакцинаций было проведено в Полтавской и Харьковской областях.

Завершили вакцинацию (получили вторую дозу препарата) 428 человек. В лист ожидания вакцинации записались 522 273 человека.

Сколько прививок сделано в областях Украины за 24 часа:

  • Винницкая область - 1858 прививок;
  • Волынская область - 698 прививок;
  • Днепропетровская область - 4358 прививок;
  • Донецкая область - 1265 прививок;
  • Житомирская область - 692 прививки;
  • Закарпатская - 522 прививки;
  • Запорожская область - 1713 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 783 прививки;
  • Киев - 6026 прививок;
  • Киевская область - 3557 прививок;
  • Кировоградская область - 645 прививок;
  • Луганская область - 668 прививок;
  • Львовская область - 2789 прививок;
  • Николаевская область - 1217 прививок;
  • Одесская область - 1444 прививки;
  • Полтавская область - 153 прививки;
  • Ровенская область - 1039 прививок;
  • Сумская область - 1203 прививки;
  • Тернопольская область - 704 прививки;
  • Харьковская область - 317 прививок;
  • Херсонская область - 2410 прививок;
  • Хмельницкая область - 1376 прививок;
  • Черкасская область - 1134 прививки;
  • Черновицкая область - 452 прививки;
  • Черниговская область - 944 прививки.
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