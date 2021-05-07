Вакцинация в Украине: за день прививку от коронавируса получили почти 40 тысяч украинцев
2021-05-07 10:03
В Украине за сутки вакцину против коронавируса получили 37 967 человек. С начала прививочной компании COVID-инъекции сделаны 821 770 украинцам.
Как сообщает глава МОЗ Максим Степанов, больше всего за день привито жителей Киева и Днепропетровской области, меньше всего вакцинаций было проведено в Полтавской и Харьковской областях.
Завершили вакцинацию (получили вторую дозу препарата) 428 человек. В лист ожидания вакцинации записались 522 273 человека.
Сколько прививок сделано в областях Украины за 24 часа:
- Винницкая область - 1858 прививок;
- Волынская область - 698 прививок;
- Днепропетровская область - 4358 прививок;
- Донецкая область - 1265 прививок;
- Житомирская область - 692 прививки;
- Закарпатская - 522 прививки;
- Запорожская область - 1713 прививок;
- Ивано-Франковская область - 783 прививки;
- Киев - 6026 прививок;
- Киевская область - 3557 прививок;
- Кировоградская область - 645 прививок;
- Луганская область - 668 прививок;
- Львовская область - 2789 прививок;
- Николаевская область - 1217 прививок;
- Одесская область - 1444 прививки;
- Полтавская область - 153 прививки;
- Ровенская область - 1039 прививок;
- Сумская область - 1203 прививки;
- Тернопольская область - 704 прививки;
- Харьковская область - 317 прививок;
- Херсонская область - 2410 прививок;
- Хмельницкая область - 1376 прививок;
- Черкасская область - 1134 прививки;
- Черновицкая область - 452 прививки;
- Черниговская область - 944 прививки.