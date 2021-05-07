Коронавирус Вакцинация в Украине: за день прививку от коронавируса получили почти 40 тысяч украинцев

2021-05-07 10:03

В Украине за сутки вакцину против коронавируса получили 37 967 человек. С начала прививочной компании COVID-инъекции сделаны 821 770 украинцам.

Как сообщает глава МОЗ Максим Степанов, больше всего за день привито жителей Киева и Днепропетровской области, меньше всего вакцинаций было проведено в Полтавской и Харьковской областях.

Завершили вакцинацию (получили вторую дозу препарата) 428 человек. В лист ожидания вакцинации записались 522 273 человека.

Сколько прививок сделано в областях Украины за 24 часа: