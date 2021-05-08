Коронавирус В Украине двумя дозами вакцинировано 446 человек

2021-05-08 14:30

За минувшие сутки вторую дозу вакцины от коронавируса получили 18 украинцев. Всего в стране двумя дозами вакцинировано 446 человек.

В Украине за сутки вакцину против коронавируса получили 36 046 человек. С начала прививочной компании COVID-инъекции сделаны 857 798 украинцам. Об этом сообщает министр здравоохранения максим Степанов.

Завершили вакцинацию 446 человек.

Больше всего прививок сделали в Киеве - 5 032. Также среди лидеров Днепропетровская область - 3 574, Львовская область - 3 215, Киевская область - 2 662.

По состоянию на 7 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 525 881 человек.

Меньше прививок вчера сделали в Харьковской области - только 198.

Напомним, за минувшие сутки в Украине вакцину против коронавируса получили 37 967 человек. В Киеве привили более 6 тысяч человек. С начала прививочной компании COVID-инъекции сделаны 821 770 украинцам.

В Украине делают прививки против COVID-19 препаратами от британско-шведской компании AstraZeneca (Covishield, SKbio), китайской Sinovac (CoronaVac) и препаратом от американской компании Pfizer.