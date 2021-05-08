Мир Названы украшения, которые приносят удачу

2021-05-08 14:00

Далеко не все украшения позитивны и могут приносить успех, удачу и добро. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, какие украшения лучше не носить и как выбрать лучший талисман.

Какие украшения принесут только проблемы

Чужие украшения. Есть изделия, которые кто-то потерял либо намеренно выбросил. Их лучше не надевать и даже не брать в руки. То же касается украшений, которые принадлежали нашим бабушкам, мамам, папам. Единственное исключение составляет то, что нам дарят целенаправленно и еще при жизни. Чужие украшения пропитаны энергетикой другого человека, поэтому они будут только вредить. Удачу они точно не принесут.

Украшения из «мертвых» материалов. Речь идет в первую очередь о пластике. Есть пластиковая бижутерия, которая выглядит красиво, но она абсолютно бесполезна. Пластик не несет никакой энергетики, поэтому такие украшения лучше не надевать.

Украшения, которые связаны с негативными воспоминаниями. Например, мужчина подарил кольцо женщине, а через какое-то время они расстались, причем довольно неприятным образом. Такое украшение будет напоминать об этом. От него лучше избавиться или как минимум не носить.

Самые позитивные украшения

Те, которые вы сделали сами. Например, если вы связали фенечку, она будет приносить вам добро и позитив. Очень полезным является все, что создано нами самими.

Подарки от близких людей. Любые украшения, подаренные родителями или второй половинкой, обладают мощной позитивной энергией. Гласное — быть на сто процентов уверенными в том, что этот человек действительно вас любит и уважает. Такие украшения будут снабжать вас удачей в любых делах.

То, что связано с благоприятными воспоминаниями. Например, кому-то удалось познакомиться с приятным человеком, а в тот момент на пальце было кольцо. Можно надевать его в моменты поиска второй половинки в будущем. Даже если тут нет никакой магии, ваша уверенность в себе будет выше.