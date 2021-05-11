Мир В Дании огласили приговор российскому ученому, которого обвинили в шпионаже

2021-05-11 12:01

В Дании суд признал 36-летнего россиянина виновным в шпионской деятельности и назначил ему наказание в три года лишения свободы. Также его приговорили к депортации с запретом на обратный въезд в Данию. 

Как сообщает датский судебный портал, приговоренный "в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение", сказано в решении.

В то же время имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями, но защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что прокуратура Дании подозревает россиянина в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Мужчина находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. Прежде он получил докторскую степень в Датском техническом университете.

subscriber subscriber

Еще по теме

В МИД озвучили ожидания от визита Блинкена

2021-05-05 17:20

Страстная пятница, работать нельзя! Верховная Рада отменила заседание 30 апреля

2021-04-29 14:00

В Раде анонсировали проведение закрытого заседания

2021-04-12 19:40

Зеленский рассказал, о чем жалеет после заседания СНБО

2021-04-04 13:30

Еще новости в разделе "Мир"

Twitter заблокировал аккаунт за копирование сообщений Трампа

2021-05-11 14:00

В Дании огласили приговор российскому ученому, которого обвинили в шпионаже

2021-05-11 12:01

Во время штурма школы в Казани спецназ ликвидировал стрелка, захватившего заложников

2021-05-11 11:22

Вооруженное нападение на школу в Казани: подросток удерживает заложников

2021-05-11 11:04
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Twitter заблокировал аккаунт за копирование сообщений Трампа 2021-05-11 14:00
В Дании огласили приговор российскому ученому, которого обвинили в шпионаже 2021-05-11 12:01
Во время штурма школы в Казани спецназ ликвидировал стрелка, захватившего заложников 2021-05-11 11:22
Вооруженное нападение на школу в Казани: подросток удерживает заложников 2021-05-11 11:04