Мир В Дании огласили приговор российскому ученому, которого обвинили в шпионаже

2021-05-11 12:01

В Дании суд признал 36-летнего россиянина виновным в шпионской деятельности и назначил ему наказание в три года лишения свободы. Также его приговорили к депортации с запретом на обратный въезд в Данию.

Как сообщает датский судебный портал, приговоренный "в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение", сказано в решении.

В то же время имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями, но защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что прокуратура Дании подозревает россиянина в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Мужчина находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. Прежде он получил докторскую степень в Датском техническом университете.