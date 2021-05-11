Спорт Новым главным тренером Шахтера станет экс-игрок Милана и Наполи Роберто Де Дзерби

2021-05-11 13:24

Итальянец Роберто Де Дзерби с ближайшее время будет объявлен новым главным тренером донецкого "Шахтера". Об этом сообщает Il Messaggero.

Переговоры между "горняками" и наставником "Сассуоло" находятся на финальной стадии. Де Дзерби подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 3 млн евро в год. О назначении Де Дзерби будет объявлено уже на этой неделе.

41-летний Роберто Де Дзерби, будучи игроком, выступал за множество клубов, среди которых были "Милан", "Наполи" и "Клуж". В 2013 году начал тренерскую карьеру, успев перед "Сассуоло" поработать в "Боарио", "Фодже", "Палермо" и "Беневенто". При Де Дзерби "Сассуоло" в этом сезоне идет восьмым.

Напомним, "Шахтер" после завершения чемпионата Украины еще официально не объявил об уходе Луиша Каштру, однако есть информация, что этот вопрос уже решен.. 

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