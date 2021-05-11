Коронавирус За двое суток в Киеве и двух областях страны не вакцинировано ни одного человека

2021-05-11 12:23

За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили 1 945 человек. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 украинца.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, в Киеве и еще трех регионах за двое суток не сделали ни одной прививки. Кроме столицы, не делали вакцинаций в Винницкой, Луганской и Херсонской областях.

А вот лидирует по числу уколов Львовщина – за сутки тут привили 592 человек.

Вакцинацию проводили 25 мобильных бригад по иммунизации и в 55 пунктах прививок.

По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 865 590 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы) – 695 человек. За сутки их число выросло на 249.

 

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