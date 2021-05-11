Во время штурма школы в Казани спецназ ликвидировал стрелка, захватившего заложников

Второй стрелявший в гимназии №175 в Казани (Республика Татарстан) ликвидирован в здании школы.
Это произошло во время штурма учебного заведения, к которому силовикам пришлось прибегнуть после того, как парень захватил в заложники класс с детьми и учителем.
Данные о гибели стрелка также подтверждает телеграм-канал Mash.
Первый стрелок был ранее задержан, им оказался 19 летний бывший ученик гимназии. Как сообщили источники СМИ в Минобразования, в инциденте пострадали 32 человека. Число жертв может достигать 13.