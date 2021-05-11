Коронавирус "Каникулы задержатся": украинские школьники будут учиться в июне, кого ждет обучение летом

2021-05-11 16:20

Школам и ВУЗам приходится приспосабливаться и отвечать на вызовы пандемии

Тем временем учителя в разных уголках страны спешно осваивали новые способы контакта с детьми вне класса.

После того, как в Минобразовании не исключали продления учебного процесса летом в регионах, где каникулы объявлялись сверхурочно, такое решение приняли в Сумах.

Так, начальник горуправления образования Антонина Данильченко заявила, что в городе учебный период завершат 11 июня, а каникулы задержатся.

Это связано с тем, что учебный процесс должен длиться не менее 175 рабочих дней, а каникулы – не менее 30 дней. Осенью они продолжались на неделю больше, поэтому 11 июня будет последним учебным днем. Однако в последние дни оценки уже будут выставлены.

Напомним, что несмотря на эпидемию и карантин, ВНО для выпускников этого года должно пройти в запланированный срок. Но школьников освободили от обязательного прохождения ГИА. Поэтому, ВНО необходимо только тем, кто собирается в этом году поступать в ВУЗы.



При этом все участники ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические меры, быть в масках и иметь при себе антисептики. А на входе будут измерять температуру.