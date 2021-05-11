Коронавирус Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Его ищет СБУ

2021-05-11 17:20

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Такое же подозрение выдвинули его соратнику Тарасу Козаку.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписаны подозрения народным депутатам М и К. Источник РБК-Украина подтверждает, что речь идет о Медведчуке и Козаке.

Согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, сегодня Венедиктова заявила, что решила взять на себя ответственность и сообщить о подозрении обоим народным депутатам. Они подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Также сообщалось, что сегодня СБУ пришла к Медведчуку с обысками. Генпрокурор, не называя его фамилии в полной форме, намекнула, что его местонахождение не установлено, поэтому СБУ принимаются меры для вручения ему ходатайства о содержании под стражей.