Коронавирус видео Украина прошла третью волну пандемии COVID-19, но готовится к четвертой – Минздрав

2021-05-11 19:20

Третья волна коронавируса (COVID-19) в Украине была самой тяжелой с начала пандемии в нашей стране.

Об этом на брифинге во вторник, 11 мая, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он сказал, что после третьей волны прогнозируется новая – четвертая.

"У нас были дни, когда количество зараженных на койко-местах в больницах было более 49 тысяч пациентов", – отметил он.

Также Степанов добавил, что был период, когда производство кислорода для больных находилось на грани.

"Мы вышли из третьей волны, но потеряли много наших сограждан", – признал министр здравоохранения.

При этом он сказал, что в Минздраве прогнозируют и четвертую волну коронавируса.

"Поэтому нам еще рано расслабляться", – резюмировал Степанов.

Ранее Степанов рассказал, как Украине удалось выйти из третьей волны пандемии.