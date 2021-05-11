Третья волна коронавируса (COVID-19) в Украине была самой тяжелой с начала пандемии в нашей стране.
Об этом на брифинге во вторник, 11 мая, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он сказал, что после третьей волны прогнозируется новая – четвертая.
"У нас были дни, когда количество зараженных на койко-местах в больницах было более 49 тысяч пациентов", – отметил он.
Также Степанов добавил, что был период, когда производство кислорода для больных находилось на грани.
"Мы вышли из третьей волны, но потеряли много наших сограждан", – признал министр здравоохранения.
При этом он сказал, что в Минздраве прогнозируют и четвертую волну коронавируса.
"Поэтому нам еще рано расслабляться", – резюмировал Степанов.
Ранее Степанов рассказал, как Украине удалось выйти из третьей волны пандемии.