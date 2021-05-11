Коронавирус В МИД предупредили украинцев из-за обстрела Израиля

2021-05-11 21:00

 

Украинцев призвали пристально следить за ситуацией на фоне обострения в Секторе Газа. Об этом заявили в посольстве Украины в Израиле во вторник, 11 мая.

На фоне эскалации и массированных ракетно-минометных обстрелов южных территорий Израиля, гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщению местных компетентных органов.

Также следует быть готовыми к возможным обстрелам в центральной части страны, в том числе, в городе Иерусалим.

"В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины относиться ко всем таким предупреждениям как к реальным и следовать инструкциям местной власти", - сказано в сообщении.

В случае пребывания в населенных пунктах страны, находящихся в непосредственной близости от Сектора Газа во время включения сигнала воздушной тревоги гражданам рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Кроме того, украинцам рекомендуют отслеживать сайт командования внутреннего фронта армии обороны Израиля - https://www.oref.org.il/en.

Наконец, в случае попадания в чрезвычайные обстоятельства гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи: + 972-546-676-782; украинского посольства в городе Рамалла по телефону: +972-59-969-95-61.

Напомним, что в Израиле более 30 человек пострадали при ракетном обстреле. В ответ на запуск палестинцами более 200 ракет, израильтянами были нанесены удары по 130 целям в секторе Газа.

Также сообщалось, что армия Израиля призывает 5000 резервистов. Из-за эскалации конфликта с сектором Газы израильская армия призывает резервистов и продолжит наносить удары по анклаву.

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