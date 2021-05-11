Коронавирус Врач рассказала, почему возникает "черная плесень" у переболевших COVID-19 людей в Индии

2021-05-11 20:20

 

В Индии у переболевших коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции, которые дают серьезные осложнения на здоровье, передает Украина 24.

Врач-инфекционист Татьяна Логинова рассказала, что в Индии люди, переболевшие COVID-19, начали инфицироваться редкой "черной плесенью" или мукоромикозом.

"Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбиоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидозы. А в этом случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие", - подчеркнула она.

По словам инфекциониста, это очень серьезная постковидная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19.

"Это уже будет "лонгковид" усложненный, и будет требовать очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами", - отметила Логинова.

Врачи считают, что мукормикоз, смертность от которого составляет 50%, может быть вызван лекарствами, применяемыми для лечения COVID-19. Эти препараты уменьшают воспаление легких, но одновременно подавляют иммунную систему и повышают уровень сахара в крови.

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