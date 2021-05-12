Спорт Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы досрочно стал чемпионом Англии

2021-05-12 10:03

Манчестер Сити досрочно оформил чемпионское звание в АПЛ сезона-2020/21.

Клуб стал недосягаемым для соперников по турнирной таблице после того, как главный преследователь команды Гвардиолы - Манчестер Юнайтед - проиграл Лестеру в матче 36-го тура чемпионата Англии 1:2. За три тура до окончания сезона Ман Сити опережает МЮ на 10 очков.

Это седьмой чемпионский титул АПЛ для Манчестер Сити и третий за последние четыре года.

Напомним, в составе Манчестер Сити играет украинский защитник Александр Зинченко, который в этом чемпионате сыграл в 18 матчах.