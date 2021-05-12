Спорт Барселона не сумела одолеть Леванте и утратила шанс на лидерство в Ла Лиге

2021-05-12 13:43

Каталонская Барселона на выезде сыграла вничью со скромным середнячком чемпионата Леванте в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме каталонцы обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Лионеля Месси и Педри. В начале второй половины встречи хозяевам удалось сравнять счет - забитые мячи на счету Гонсало Мелеро и Хосе Луиса Моралеса. Вскоре Усман Дембеле вновь вывел каталонцев вперед, но Леванте все же удалось уйти от поражения благодаря позднему голу Серхио Леона.

Барселона набрала 76 очков, упустив таким образом шанс обогнать Атлетико (77) и выйти на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. У Леванте 40 баллов , клуб занимает 13-ю строчку таблицы.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Леванте - Барселона 3:3

Голы: Мелеро, 57, Моралес, 59, Серхио Леон, 83 — Месси, 25, Педри, 34, Дембеле, 64

Леванте: Айтор Фернандес — Мирамон (Коке, 75), Везу, Дуарте (Мальса, 61), Тоньо — де Фрутос, Мелеро, Робер, Барди (Дани Гомес, 61) — Моралес (Кочорашвили, 90), Рохер Марти (Серхио Леон, 75)

Барселона: Тер Штеген — Араухо (Серхи Роберто, 46, Пуч, 85), Пике, Ленгле — Дембеле (Дест, 82), де Йонг, Бускетс, Педри (Мингеса, 74), Альба — Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 81)

Предупреждения: де Фрутос, 67, Моралес, 78 — де Йонг, 77