Коронавирус В Непале застряли более 100 украинцев. Их могут вывезти спецрейсами

2021-05-12 17:00

По состоянию на сегодня более 100 украинцев застряли в Непале в связи с ограничением на международные полеты. Их могут вывезти специальными рейсами, которые организовывают другие страны.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, на территории Непала вынужденно остаются 107 граждан Украины. Это в основном альпинисты и туристы. Из них 45 человек разместились в гостиницах Катманду, остальные находятся в горной местности

"У четырех украинцев обнаружен COVID-19, им оказывается необходимая помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - отметил Николенко.

Связь с ними поддерживается через посольство Украины в Индии и туристические компании. Для них и их родственников работает "горячая линия" МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

"Сейчас прорабатывается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств. По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания Turkish Airlines. Держим это дело на контроле", - добавил Николенко.

Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит граждан по территории Индии.