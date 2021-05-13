Коронавирус Гендиректор ВОЗ сделал прививку от от COVID-19 в Университетской клинике Женевы

2021-05-13 08:39

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус наконец-то на личном примере показал, как следует заботиться о своем здоровье.

Главный врач планеты сделал прививку от коронавируса, о чем и сообщил публично в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня наступила моя очередь сделать прививку от COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все регионы.

Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь", - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.