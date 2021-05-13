Мир Новая палестино-израильская война глазами очевидцев - реакция израильтян в Соцсетях

2021-05-13 09:02

Нынешние события в секторе Газа израильтяне стали называть КАРМАННОЙ ВОЙНОЙ и предполагают, что она продлится минимум неделю. Опасаются обострений, поскольку вчера закончился священный месяц Рамадан и наступил трехдневный мусульманский праздник Ид эдь Фитр. Ниже самое интересное из того, что израильтяне пишут о происходящем в Соцсетях:

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Рамадан сегодня закончился и наступил 3х дневный праздник,они едят,собираются хамулами и гуляют. Празднуют Ид эдь Фитр. В разгар "Карманной войны".

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У нас в Бат Яме погромы страшные

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Только что проезжала Мазру, там костры полыхают, полиция...

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Мужчина подвергся нападению неподалеку от площади Эгед в Акко. По сообщению полиции, арабы напали на еврея и избили его камнями и палками. Мужчина доставлен в больницу РАМБАМ, его состояние оценивается как критическое. Согласно опубликованной информации, арабские погромщики поджигают автомобили полиции, магазины, принадлежащие евреям и иные общественные заведения.

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Продолжаются беспорядки в Лоде. Телеканал "Кешет" сообщил, что молодой араб был ранен выстрелами. Пострадавший получил ранения средней степени тяжести.

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Зоны отдыха открытые, где нет бомбоубежища, не работают.

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Нас предупреждали по новостям, что такая ситуация в стране продлится минимум неделю.

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Нынешние военные действия - это политика. Уверена, что вокруг каждого из вас каждый день присутствуют арабы: торговцы, медики, водители и коллеги. Те, у которых нет времени на войну, т.к. им надо заботиться о своих семьях. Я не защищаю арабов, просто голые факты. Мы - заложники политических игрищ. Я живу в доме, на 1 этаже которого находится арабский магазин. И никакой ненависти и агрессии за эти дни не было ни со стороны полиции, ни со стороны гражданского населения.