Коронавирус В Украине почти семь тысяч новых случаев Covid-19 - лидирует снова Киев

2021-05-13 09:21

В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 6 813 новых случаев Covid-19. 

Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в Киеве, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Ровненской областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, госпитализировано – 2 569 человек; выписано из больниц – 4 412 человек; летальных случаев – 346; выздоровели – 19 507 человек; осуществлено тестирований в сутки – 89 490.

За все время пандемии в Украине: заболели – 2 135 886 человек; выздоровели – 1 816 643 человека; летальных случаев – 47 333; проведено ПЦР-тестов – 9 756 402.

Сколько новых случаев заражения в регионах:

  • Винницкая область-128 случаев;
  • Волынская область-226 случаев;
  • Днепропетровская область-553 случая;
  • Донецкая область-587 случаев;
  • Житомирская область-118 случаев;
  • Закарпатская область-104 случая;
  • Запорожская область-432 случая;
  • Ивано-Франковская область – 170 случаев;
  • г. Киев-726 случаев;
  • Киевская область - 260 случаев;
  • Кировоградская область-117 случаев;
  • Луганская область-126 случаев;
  • Львовская область-259 случаев;
  • Николаевская область-244 случая;
  • Одесская область-196 случаев;
  • Полтавская область-307 случаев;
  • Ровенская область - 459 случаев;
  • Сумская область-159 случаев;
  • Тернопольская область-129 случаев;
  • Харьковская область-635 случаев;
  • Херсонская область-158 случаев;
  • Хмельницкая область-232 случая;
  • Черкасская область-327 случаев;
  • Черновицкая область-74 случая;
  • Черниговская область-87 случаев.

 

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