В Украине почти семь тысяч новых случаев Covid-19 - лидирует снова Киев
2021-05-13 09:21
В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 6 813 новых случаев Covid-19.
Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в Киеве, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Ровненской областях.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, госпитализировано – 2 569 человек; выписано из больниц – 4 412 человек; летальных случаев – 346; выздоровели – 19 507 человек; осуществлено тестирований в сутки – 89 490.
За все время пандемии в Украине: заболели – 2 135 886 человек; выздоровели – 1 816 643 человека; летальных случаев – 47 333; проведено ПЦР-тестов – 9 756 402.
Сколько новых случаев заражения в регионах:
- Винницкая область-128 случаев;
- Волынская область-226 случаев;
- Днепропетровская область-553 случая;
- Донецкая область-587 случаев;
- Житомирская область-118 случаев;
- Закарпатская область-104 случая;
- Запорожская область-432 случая;
- Ивано-Франковская область – 170 случаев;
- г. Киев-726 случаев;
- Киевская область - 260 случаев;
- Кировоградская область-117 случаев;
- Луганская область-126 случаев;
- Львовская область-259 случаев;
- Николаевская область-244 случая;
- Одесская область-196 случаев;
- Полтавская область-307 случаев;
- Ровенская область - 459 случаев;
- Сумская область-159 случаев;
- Тернопольская область-129 случаев;
- Харьковская область-635 случаев;
- Херсонская область-158 случаев;
- Хмельницкая область-232 случая;
- Черкасская область-327 случаев;
- Черновицкая область-74 случая;
- Черниговская область-87 случаев.