Коронавирус В Украине почти семь тысяч новых случаев Covid-19 - лидирует снова Киев

2021-05-13 09:21

В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 6 813 новых случаев Covid-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в Киеве, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Ровненской областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, госпитализировано – 2 569 человек; выписано из больниц – 4 412 человек; летальных случаев – 346; выздоровели – 19 507 человек; осуществлено тестирований в сутки – 89 490.

За все время пандемии в Украине: заболели – 2 135 886 человек; выздоровели – 1 816 643 человека; летальных случаев – 47 333; проведено ПЦР-тестов – 9 756 402.

Сколько новых случаев заражения в регионах: