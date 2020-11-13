На 50% здоров! Илон Маск сдал 4 теста на Сovid - два из них дали положительный результат

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что за сутки сделал четыре теста на коронавирус и два оказались положительными.
"Сегодня был протестирован на Сovid-19 четыре раза. Два теста дали отрицательный результат, два - положительный", - написалМаск в Twitter.
По его словам, происходит что-то крайне обманчивое: "Один и тот же аппарат (для анализа), один и тот же тест, одна и та же медсестра".
Маск уточнил, что использовал быстрые тесты на антигены от компании BD.
Напомним, по данным Worldometers, в США подтверждено 10 млн 873 тыс. 936 случаев Сovid-19.
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