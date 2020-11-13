Курьезы На 50% здоров! Илон Маск сдал 4 теста на Сovid - два из них дали положительный результат

2020-11-13 20:33 133

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что за сутки сделал четыре теста на коронавирус и два оказались положительными. 

"Сегодня был протестирован на Сovid-19 четыре раза. Два теста дали отрицательный результат, два - положительный", -  написалМаск  в Twitter.

По его словам, происходит что-то крайне обманчивое: "Один и тот же аппарат (для анализа), один и тот же тест, одна и та же медсестра".

Маск уточнил, что использовал быстрые тесты на антигены от компании BD.

Напомним, по данным Worldometers, в США подтверждено 10 млн 873 тыс. 936 случаев Сovid-19.

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