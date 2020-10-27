Коронавирус Минздрав будет оплачивать частным лабораториям тестирование на COVID-19

2020-10-27 10:39 231

Кабмин выделил 100 млн грн, чтобы подписать контракты с частными лабораториями на тестирование COVID-19.

Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в Украине пять регионов не успевают проверять тесты на коронавирус день в день: в Харькове, Киеве, Сумах, Донецкой и Одесской областях.

"Эти пять регионов формируют количество остатков, и именно на эти области направлено наша приоритизация совершенствования лабораторной сети, чтобы уменьшить остатки тестов", - сказал Ляшко.

По его данным остатки тестов на коронавирус, которые остаются в государственных лабораториях, планируют передавать для анализа в частные клиники.

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