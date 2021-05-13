Коронавирус Ляшко назвал число украинцев, которые пожаловались на побочку после COVID-вакцинации

2021-05-13 17:00

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что только 0,22% вакцинированных украинцев жаловались на побочные реакции после введения препарата, пишет Радио Свобода.

Также Ляшко отметил, что по состоянию на 11 мая вакицировали уже 884 547 украинцев.

"После вакцинации любая реакция или ухудшение состояния здоровья, которое происходит с человеком в течение месяца, расценивается как событие, которое совпало во времени с вакцинацией. Проводится соответствующее расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало по времени с вакцинацией", - отметил санврач.

Он подчеркнул, что больше всего обращений поступило после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield).

"По вакцине Covishield - одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac - 7 сообщений, по вакцине Pfizer - 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея, - ред.) - 177 сообщений", - сказал он.

Стоит отметить, что самыми распространенными реакциями на вакцинацию являются боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.