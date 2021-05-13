Политика Россия стремится интегрировать часть Украины, - документ ЕС

2021-05-13 19:00

В Европейском Союзе считают, что Россия постепенно пытается фактически интегрировать часть Восточной Украины.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что Евросоюз на этой неделе представил государствам-членам документ, в котором подчеркивается, что политика Кремля, которая предусматривает организацию незаконных выборов и выдачу паспортов жителям временно оккупированного Донбасса, направлена на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию.

Согласно документу, Европейский Союз может предпринять некоторые шаги для помощи Украине в противостоянии российской агрессии. В частности, речь идет о помощи в противодействии киберугрозам и дезинформации; повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России; усилении мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и отдельных районов Донбасса; рассмотрении вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в сфере безопасности.

В документе отмечается, что новые санкции Евросоюза против России будут зависеть от дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, в Государственном департаменте США заявили о том, что Россия провела только передислокацию отдельных сил на границе с Украиной, а не отвела войска. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс отметил, что на границе России и Украины сохраняется высокое напряжение. «Несмотря на то, что мы видели сообщение об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил РФ была передислоцирована. Напряженность остается высокой, поскольку Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы», - сказал представитель внешнеполитического ведомства США. Нед Прайс акцентировал, что концентрация российских войск в регионе остается самой высокой с начала агрессии России в Украине в 2014 году. «И поэтому это продолжает вызывать беспокойство», - подчеркнул он.