Мир Израиль экстренно решил мобилизовать 7 000 резервистов

2021-05-13 21:00

На фоне конфликта Израиля и Палестины командование израильской армии объявило мобилизацию 7 000 резервистов. Они должны прибыть на военные базы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Сообщается, что призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен". Согласно заявлению Армии обороны Израиля, 7 000 резервистов должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Напомним, ранее израильские СМИ заявляли, что армия планировала призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции.

Эскалация военного конфликта между Израилем и Палестиной продолжаются третьи сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Сегодня палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.