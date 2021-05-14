Спорт Финал Лиги чемпионов в Турции не состоится - где и когда встретятся "Манчестер Сити" и "Челси"

2021-05-14 21:36

Финальный поединок Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет 29 мая не в Турции, а в Португалии.

Как сообщает сайт УЕФА, ситуация с заболевшими Covid-19 в Стамбуле сейчас не лучшая, из-за чего Турция попала в "красный список" стран, куда гражданам Великобритании пока запрещено въезжать. В связи с этим финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся два английских клуба, перенесли на стадион "Драгау" в Порту.

УЕФА также разрешила болельщикам посетить финал ЛЧ. По 6 тысяч фанатов "Манчестер Сити" и "Челси" смогут посетить матч в Порту.