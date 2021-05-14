Спорт Голкипер Динамо Денис Бойко признался, чего боялся в финальном матче Кубка Украины

2021-05-14 14:07

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко прокомментировал победу своей команды над Зарей (1:0) в финале Кубка Украины.

Футболист отметил, что команда сыграла очень хорошо, и отметил, что немного нервничал, когда Виктор Цыганков не забил пенальти.

"Я считаю, вся команда сыграла очень хорошо и качественно. Мы досконально разобрали соперника, поэтому были готовы к игре, которую предложит нам Заря. На мой взгляд, мы выполнили свою задачу на отлично.

После того, как Цыганков не забил пенальти, я вспомнил 2012 год, когда в финале Лиги чемпионов была похожая ситуация: Бавария вела 1:0 и не забила пенальти, а в конце игры отличился Челси и затем одержал победу в серии послематчевых пенальти.

Это у меня хорошо отложилось в памяти, я с небольшой нервозностью вспоминал этот момент. Но все хорошо закончилось, мы выиграли - это самое главное", - цитирует Бойко пресс-служба Динамо.

Бойко также похвалил голкипера Зари Николу Василя, который сумел отбить 11-метровый удар.

"Хочу сделать огромный комплимент вратарю Зари, он очень хорошо сегодня сыграл. Никола Василь, действительно, молодец. Признаться, я не хотел, чтобы Витя бил именно в тот угол. Понимал, что соперники его тоже просматривают и разбирают.

Был очень ответственный момент, и он решил развернуть удар, хотя в принципе, его угол другой. В любом случае, вратарь молодец, все прочитал. Повторюсь, слава богу, что все хорошо закончилось, и мы выиграли. Все молодцы", - отметил Денис.