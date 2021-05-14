Коронавирус Как на самом деле проходит вакцинация от коронавируса в Украине

2021-05-14 14:42

За прошедшие сутки в Украине привили первой дозой от коронавируса 17 057 человек. Вторую прививку получили 4 530 человек. Это новый рекорд, сообщается на сайте СНБО в пятницу, 14 мая.

Больше всего прививок первой дозой вакцины за сутки сделали в Киеве (1602), Закарпатской (1337), Донецкой (1233), Львовской (1147) и Хмельницкой (1036) областях. С начала кампании первую дозу получили уже 918 162 человека. При этом в Херсонской области вчера не сделали ни одной прививки от COVID-19.

В лидерах по темпам вакцинации второй дозой за сутки Киев (647), Киевская (498), Полтавская (397), Ровненская (348) и Днепропетровская (346) области. Полный курс вакцинации получили 8 358 человек. При этом в Луганской и Закарпатской областях до сих не сделали ни одной прививки второй дозой.

За сутки в Украине сделали 13 739 прививок вакциной AstraZeneca, 3 125 – препаратом Sinovac Biotech и 553 – Pfizer-BioNTech.