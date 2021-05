Фото-видео видео Обнародован официальный гимн чемпионата Европы по футболу - это стоит услышать

2021-05-14 17:29

Организаторы чемпионата Европы по футболу представили официальную песню Евро-2020. Гимн опубликовал на платформе YouTube нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс.

Музыкальная композиция называется We Are The People - Мы - люди.

Пока неизвестно точное авторство песни, но поскольку ее в Сети опубликовал Гаррикс, СМИ предполагают, что именно он является автором трека. При этом есть информация, что авторами хита футбольного праздника стали бывшие солисты группы U-2 Боно и Эдж.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы прошлого года перенесли на текущий, 2021 год, но название сохранилось прежнее - Евро-2020.