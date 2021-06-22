Спорт Андрей Шевченко рассказал о причинах поражения, ошибках, разочаровании и шансах на выход в плей-офф

2021-06-22 09:40

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал обширный комментарий после минимального и очень обидного поражения от Австрии (0:1) в рамках чемпионата Европы.

О неготовности к игре

"Прежде всего, команда не выдержала в физическом плане. Нам всегда сложно играть 3 матча подряд за такой короткий промежуток времени. Тяжело говорить про конструктивную игру, когда команда просто не была готова".

Несмотря на это, сборная боролась до конца, пыталась найти голевой момент. Мы не опустили руки и продолжали верить в удовлетворительный результат, и это единственный позитивный момент, если проанализировать игру".

О шансах на выход в плей-офф

"Мы будем готовиться. Согласно регламенту, мы обязаны оставаться здесь и тренироваться".

О чувствах после поражения

"Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем игры, как в первом тайме - делать в плей-офф нечего. Две игры провели на хорошем уровне, сегодня - да, сыграли плохой матч".

О проведенных в ходе матча заменах

"Малиновский не попал в игру, много ошибался. Хотели усилить состав Цыганковым. Выпустили Марлоса, пытались наладить хоть какой-то контроль над игрой. Но Австрия очень хорошо прессинговала, соперник чувствовал, что физически превосходит нас. Замены ни к чему не привели", - отметил Шевченко.